في ظروف غامضة.. وفاة رئيس تنزانيا المنكر لوجود فيروس كورونا

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وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي بعد أسبوعين من شائعات حول إصابته بفيروس كورونا في حين قالت السلطات إنه كان يعاني من القلب. وتشير تقارير إلى أن ماجوفولي توفي متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا الذي طالما أنكر وجوده.