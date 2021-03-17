"الولاية حقي"..انتفاضة لنساء مصر من أجل حقها في الولاية على نفسها وأطفالها

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"الولاية حقي"..انتفاضة لنساء مصر من أجل حقها في الولاية على نفسها وأطفالها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية وسم #الولاية_حقي دونت عبره مصريات عما يعشنه من "معاناة" يومية مع القوانين واللوائح التي تحرمهن من حق الولاية على أولادهن وعلى أجسادهن حتى في بعض الحالات.

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