"الولاية حقي"..انتفاضة لنساء مصر من أجل حقها في الولاية على نفسها وأطفالها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية وسم #الولاية_حقي دونت عبره مصريات عما يعشنه من "معاناة" يومية مع القوانين واللوائح التي تحرمهن من حق الولاية على أولادهن وعلى أجسادهن حتى في بعض الحالات.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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