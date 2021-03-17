اليمن بعدسة جيل الثورة

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اليمن بعدسة جيل الثورة

'سينما بديلة' تتجه صوب اليمن ضمن سلسلة البرنامج حول السينما بعد عشر سنوات من اندلاع الانتفاضات الشعبية.

نعرض الفيلم الوثائقي 'ليس للكرامة جدران' للمخرجة سارة إسحق الذي يسجل شهادة حية لأحداث مظاهرات "جمعة الكرامة" في مارس اذار عام 2011 والتي قتل فيها العشرات وجرح المئات على أيدي مسلحين.

بعد النجاح الذي حققه فيلم 'ليس للكرامة جدران' وترشحه لجائزة الأوسكار لعام 2014 في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة عادت سارة اسحق لليمن وقامت بتأسيس شركة للإنتاج والتدريب وقدمت عدة دورات تدريبية لشبان وشابات من جميع أنحاء اليمن.

أكبر تلك الدورات، مخيم قمرة للأفلام في عام 2018، عملت على تمكين متدربين بقدرات مختلفة من صناعة عدة أفلام وثائقية. القائمون على المشروع يقولون إن أفلامهم تعمل على الحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية وإظهار حقيقة الواقع اليمني.

نعرض مختارات من هذه الأفلام وهي 'عبدو' لوسام الكمالي و 'ريشة' لزكريا زايد

و 'حياة صفراء’ لأسامة حاجي و'أرض العجائب' لمعتز الوسني

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).