مناعة جسم الإنسان وطرق الوقاية من المرض والعدوى

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مناعة جسم الإنسان وطرق الوقاية من المرض والعدوى

قبل 17 دقيقة

كيف تقوّي مناعة جسمك ضد البكتيريا والفيروسات؟ وما هي أشكال المناعة التي يستخدمها الجسم بهدف الحماية من الأمراض؟ وفي ظل انتشار جائحة كورونا ومحاولات الوقاية منه، تزايد الاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية المناعة.

حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على نشاط الإنسان اليومي للحفاظ على صحة جيدة من خلال برنامج يراعي عوامل عدة، منا القسط الكافي من النوم، والتغذية السليمة، وممارسة الرياضة، وغير ذلك من نشاطات. توجد لدى الجسم سلسلة من الآليات الدفاعية التي تشمل الحواجز المادية، وخلايا الدم البيضاء، والجزيئات مثل الأجسام المضادة، والبروتينات المكملة.

كيف يتعرف جسم الإنسان على الكائنات التي قد تؤذيه، وما هي السبل التي من خلالها يتعرف الشخص على أن هناك خللا في نظام المناعة؟ ومن الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة يندرج مرض التصلب المتعدد والذي يصيب العديد من الشباب.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.