هذه التطبيقات تساعد في نشر الوعي حول العنف المنزلي والصحة النفسية
هذه التطبيقات تساعد في نشر الوعي حول العنف المنزلي والصحة النفسية
من فلسطين نستعرض تطبيق ”مستشاري“ الذي يساعد في نشر الوعي حول العنف المنزلي وحقوق المرأة إضافة إلى تقديم المشورة النفسية والاجتماعية لمستخدميه.
كذلك نتعرف على تطبيق ” توازن“ الذي يساعد الشباب والشابات على الاهتمام بالصحة النفسية عبر التأمل والعلاج بالموسيقى.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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