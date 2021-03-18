لماذا عدد النساء أقل في مجال العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالرجال؟
لماذا عدد النساء أقل في مجال العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالرجال؟
أنيس القديحي يلتقي بباحثة في مجال علوم الكمبيوتر تعمل في مجال هندسة نظم الصيانة في محطات الطاقة الكهربائية ويسألها عن السبب وراء وجود عدد أقل من المهندسات في مجالها مقارنة بالمهندسين الرجال.
في ذات التقرير يلتقي أنيس ايضاً بمهندسة طورت جهازاً ينتج الماء من الهواء وهو يعمل على الطاقة الشمسية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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