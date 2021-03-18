كيف تساهم مبادرة "خليك آمنة" في مواجهة السيدات للعنف الرقمي؟
كيف تساهم مبادرة "خليك آمنة" في مواجهة السيدات للعنف الرقمي؟
في تونس نتعرف على مبادرة ”خليك آمنة“ لمواجهة العنف الرقمي الذي تتعرض له الكثير من السيدات مؤخراً إما عبر التحرش أو التنمر أو الابتزاز.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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