كيف تساهم مبادرة "خليك آمنة" في مواجهة السيدات للعنف الرقمي؟

قبل 31 دقيقة

في تونس نتعرف على مبادرة ”خليك آمنة“ لمواجهة العنف الرقمي الذي تتعرض له الكثير من السيدات مؤخراً إما عبر التحرش أو التنمر أو الابتزاز.