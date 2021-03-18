كيف حققت هذه المهندسة من أسرة مهاجرة حلمها بالعمل لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؟

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كيف حققت هذه المهندسة من أسرة مهاجرة حلمها بالعمل لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؟

قبل 48 دقيقة

يقابل نسيم رمضان مهندسة أنظمة في وكالة ناسا لعبت دوراً مهماً في نجاح هبوط مركبة الفضاء بيرسافيرنس روفر على سطح المريخ.

فرح أليباي تعود لأسرة مهاجرة من جزيرة مدغشقر، كانت حاضرة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لحظة هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.

يتمثل دورها في المساعدة في تصميم المركبة الفضائية الأولية وتقديم الدعم لخبراء النظم المختلفين.

تكشف لنا في هذا التقرير عن المزيد من التحديات والخطط المستقبلية المنتظرة لمركبة بيرسافيرنس روفر الآن على سطح المريخ.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا