كيف تم إعادة بناء وجه صابرينا فالكون بهذه الطريقة المبتكرة؟
كيف تم إعادة بناء وجه صابرينا فالكون بهذه الطريقة المبتكرة؟
نشأت صابرينا فالكون في جنوب كاليفورنيا مستمتعتاً بطقس هذه الولاية الأمريكية المشمسة في كثيرٍ من أشهر السنة.
كانت تصف نفسها بأنها طفلة الشمس إلى أن تم تشخيصها بسرطان الجلد في الأنف.
بعد استئصال الورم، كيف رمم الأطباء أنف صابرينا؟
يتحدث نسيم رمضان مع صابرينا والدكتورة بريتني هاورد عن الطريقة المبتكرة التي استخدمت لإعادة بناء أنف صابرينا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا