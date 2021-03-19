هذه الخوذات تعمل بطريقة ذكية لحماية الأشخاص من الصدمات والحوادث
هذه الخوذات تعمل بطريقة ذكية لحماية الأشخاص من الصدمات والحوادث
قبل 15 عاماً من الآن تواصل جراحٌ سويدي متخصص في جراحة الدماغ مع باحثين في جامعة KTH في ستوكهولم للعمل معاً على معايير سلامة جديدة للخوذات.
يتوفى كل عام 60 شخصاً في السويد وحدها نتيجةً لتعرضهم لحوادث سير خلال استخدامهم للدراجات.
نتعرف مع أنيس القديحي على العمل الذي قاموا به خلال السنوات الماضية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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