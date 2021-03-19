كيف أسست هذه السيدة شركتها الرائدة في تطوير الببتيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
كيف أسست هذه السيدة شركتها الرائدة في تطوير الببتيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
نورة خالدي سيدة جزائرية أصبحت سيدة أعمال مرموقة في أيرلندا حيث أسست قبل سبع سنوات شركتها الرائدة في تطوير الببتيدات ذات الخصائص العلاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يقابل على أوجانة نورة للتحدث معها عن أهمية عملها واستخدامها للتكنولوجيا وكيف يؤثر على صحة الأشخاص.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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