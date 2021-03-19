باحثة حقوق المرأة في هيوومن رايتس ووتش تحلل مقترح قانون الأحوال الشخصية في مصر

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باحثة حقوق المرأة في هيوومن رايتس ووتش تحلل مقترح قانون الأحوال الشخصية في مصر

قبل 9 دقيقة

تحدثت ضيفة هذا الأسبوع من "بلا قيود" روثنا بيغم الباحثة في قسم حقوق المرأة في منظمة هيومان رايتس ووتش عن وضع حقوق المرآة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكيف ترى الباحثة النسوية الملف في المنطقة، وخاصة بعدما جاءت ثلاثة عشر دولة من المنطقة في قائمة الأسوأ عالميًا بالنسبة لوضع المرآة، وفقًا للتقرير العالمي للفوارق بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2020.

وكيف علقت الناشطة النسوية بيغم على نتائج استطلاع رأي المقياس العربي 2019، والذي جاء بنتائج على غرار "الرجال أفضل للقيادة"، "يحق للرجل الكلمة العليا في شئون الأسرة"، "لا ينبغي للسيدات أن يسافرن بمفردهن ومن دون إذن"، "ولا ينبغي أن يحصلن على ميراث مساو للذكر"؟

وما رأي روثنا بيغم في الحركة النسوية في مصر ووضع حقوق المرأة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وخصوصًا القانون الأخير المقترح للأحوال الشخصية في مصر؟ هل يحرم هذا المقترح المرآة من شخصيتها القانونية، كما ينتقده الكثيرون؟ وهل يعتبر عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد؟