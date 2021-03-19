كيف يبدو ملف حقوق المرأة في منطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف يبدو ملف حقوق المرأة في منطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن؟

قبل 13 دقيقة

تحدثت ضيفة حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" روثنا بيغم الناشطة النسوية والباحثة في قسم حقوق المرأة في منظمة هيومان رايتس ووتش عن ملف حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فما هو المعيار الذي تركز عليه المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها هيومان رايتس ووتش، حينما تسطر تقاريرها عن المنطقة؟ وما الدعم الذي تقدمه منظمات حقوق الانسان الدولية للنساء سوى كتابة التقارير؟

وما هو رد روثنا بيغم الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش على من يرى أن هذه المنظمات تفرض قيم ومعايير غربية تعصف بقيم الأسرة أو الموروث الثقافي أو الديني؟ هل من المنصف أن تقارن الدول العربية بدول الغرب مثل الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من المعطيات المختلفة؟

وهل تركز منظمات المجتمع المدني على السلبيات في الدول العربية وتتجاهل الإيجابيات التي تحرزها تلك الدول، كما ينتقدها البعض؟