BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
عبارة اليوم في بي بي سي إكسترا إنجليش: drive-thru
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
عبارة اليوم في بي بي سي إكسترا إنجليش: drive-thru
قبل 9 دقيقة
الأكثر مشاهدة
5:54
فيديو,
الفنانة البحرينية حلا الترك تسجن والدتها..والأم تعلق
, المدة 5,54
19 مارس/ آذار 2021
2:01
فيديو,
الآثار الجانبية للقاح كورونا: ما الذي تعلمناه من برنامج التطعيم في إسرائيل؟
, المدة 2,01
5 مارس/ آذار 2021
1:47
فيديو,
هذا الصوت يأتيكم من المريخ!
, المدة 1,47
19 مارس/ آذار 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
4:17
فيديو,
حرب الجزائر: لماذا يصعب على فرنسا مواجهة ماضيها الاستعماري؟
, المدة 4,17
19 مارس/ آذار 2021
1:47
فيديو,
لماذا ترتدي الكلاب ملابس من كبار بيوت الأزياء؟
, المدة 1,47
قبل 4 ساعة
1:14
فيديو,
إسرائيل: 4 انتخابات خلال عامين!
, المدة 1,14
قبل 2 ساعة
1:41
فيديو,
ناسا: مركبة "برسفيرنس" الفضائية المتجولة تسجل صورا لم نرها من قبل للمريخ
, المدة 1,41
23 فبراير/ شباط 2021
0:56
فيديو,
كيف يبدو ملف حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن؟
, المدة 0,56
19 مارس/ آذار 2021
3:57
فيديو,
جزائريون يتضامنون مع الممثلة بشرى عقبي بعد تسريب صورها الحميمية
, المدة 3,57
15 مارس/ آذار 2021