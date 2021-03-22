"شاو ربيع" .. طقوس جزائرية عتيقة للاحتفال بمطلع الربيع

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"شاو ربيع" .. طقوس جزائرية عتيقة للاحتفال بمطلع الربيع

قبل 10 دقيقة

كحال العديد من الشعوب تحتفل شريحة من الجزائريين بمقدم فصل الربيع ضمن طقوس ما يعرف بـ"شاو ربيع" أي بداية الربيع وهي تشبه لحد ما عيد النوروز عند الإيرانيين.

تبدأ الاستعدادات لهذه الاحتفالات منذ مطلع شهر مارس/ آذار لتبلغ ذروتها في الحادي والعشرين من الشهر وهو الموعد الفلكي لدخول فصل الربيع.

تبرز مظاهر الاحتفال بشكل واضح في الأسواق الشعبية التي تتشبع بمختلف أنواع الحلويات والتمر المعجون والفواكه، فيما تعكف النساء على تحضير حلوى المبرجة التي تصنع في البيوت خصيصاً لهذه المناسبة.