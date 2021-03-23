BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
كلمة اليوم في بي بي سي إكسترا إنجليش: Pescatarian
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
كلمة اليوم في بي بي سي إكسترا إنجليش: Pescatarian
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
2:01
فيديو,
الآثار الجانبية للقاح كورونا: ما الذي تعلمناه من برنامج التطعيم في إسرائيل؟
, المدة 2,01
5 مارس/ آذار 2021
2:03
فيديو,
نوال السعدواي: نبذة عن حياتها وأبرز مواقفها المثيرة للجدل
, المدة 2,03
22 مارس/ آذار 2021
5:54
فيديو,
الفنانة البحرينية حلا الترك تسجن والدتها..والأم تعلق
, المدة 5,54
19 مارس/ آذار 2021
3:03
فيديو,
لماذا يختطف طلبة المدارس في نيجيريا؟
, المدة 3,03
قبل 3 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
4:02
فيديو,
تحديات الأمومة في زمن كورونا: صحفيات بي بي سي يتحدثن عن التعليم عن بعد
, المدة 4,02
21 مارس/ آذار 2021
1:17
فيديو,
فيضانات أستراليا: إنقاذ أبقار جرفتها المياه
, المدة 1,17
22 مارس/ آذار 2021
3:57
فيديو,
جزائريون يتضامنون مع الممثلة بشرى عقبي بعد تسريب صورها الحميمية
, المدة 3,57
15 مارس/ آذار 2021
1:47
فيديو,
هذا الصوت يأتيكم من المريخ!
, المدة 1,47
19 مارس/ آذار 2021
0:56
فيديو,
كيف يبدو ملف حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن؟
, المدة 0,56
19 مارس/ آذار 2021