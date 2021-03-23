العمل من المنزل بملابس النوم مضر بالصحة النفسية!

قبل 18 دقيقة

العمل من المنزل أصبح أمراً طبيعياً جداً هذه الأيام، وقد يكون البقاء بملابس النوم عند بدء يوم جديد مغرياً للبعض. لكن آخرين قد يفضلون التعامل مع العمل من المنزل تماماً كأي يوم عمل اعتيادي من المكتب، فيرتدون ملابس رسمية أو شبه رسمية، حتى لو لم تتضمن مهام اليوم اجتماعات عبر الفيديو.