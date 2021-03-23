العمل من المنزل بملابس النوم مضر بالصحة النفسية!
العمل من المنزل بملابس النوم مضر بالصحة النفسية!
العمل من المنزل أصبح أمراً طبيعياً جداً هذه الأيام، وقد يكون البقاء بملابس النوم عند بدء يوم جديد مغرياً للبعض. لكن آخرين قد يفضلون التعامل مع العمل من المنزل تماماً كأي يوم عمل اعتيادي من المكتب، فيرتدون ملابس رسمية أو شبه رسمية، حتى لو لم تتضمن مهام اليوم اجتماعات عبر الفيديو.
فأيهما أفضل وأنجع على المدى البعيد؟ تشير نتائج دراسة نشرت مؤخراً إلى أن ارتداء ملابس النوم أثناء العمل من المنزل لا يضر بالانتاجية، لكنه قد يضر بالصحة النفسية.
فهل فعلاً ينبغي مقاطعة البيجاما والملابس الخفيفة بعد الاستيقاظ استعداداً ليوم عمل؟ لنتابع تقرير حاتم قناوي.