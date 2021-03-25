لماذا يرتبط الناس بالحيوانات الأليفة؟
لماذا يرتبط الناس بالحيوانات الأليفة؟
وجد فريق من علماء آثار سعوديين وأستراليين وأوربيين، في محافظة العلا شمال غربي السعودية، أقدم دليل على تعايش الكلاب مع البشر في الجزيرة العربية.
ووجد الباحثون عظام كلب في أحد أقدم المدافن في السعودية، ويعود تاريخه إلى نحو عام 4300 قبل الميلاد. وكشفت الدراسة أن الإنسان بدأ تدجين الكلاب منذ 11 ألف سنة أي نهاية العصر الجليدي الأخير.
علاقة الإنسان بالحيوانات تطورت من الحراسة إلى أشكال أكثر إنسانية فالكلاب محببون وأوفياء ويعبرون عن مشاعرهم أيضاً إلى درجة أن بعضهم استعاض عن علاقاته الاجتماعية بعلاقاته مع الكلاب، كما هو حال شيرين وهي شابة مصرية تصف علاقتها مع الكلاب بالمربكة أحيانا. لنستمع إلى قصتها غير المعتادة التي أعدتها لكم بسمة كراشة في هذا التقرير