لماذا يرتبط الناس بالحيوانات الأليفة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا يرتبط الناس بالحيوانات الأليفة؟

25 مارس/ آذار 2021

وجد فريق من علماء آثار سعوديين وأستراليين وأوربيين، في محافظة العلا شمال غربي السعودية، أقدم دليل على تعايش الكلاب مع البشر في الجزيرة العربية.

ووجد الباحثون عظام كلب في أحد أقدم المدافن في السعودية، ويعود تاريخه إلى نحو عام 4300 قبل الميلاد. وكشفت الدراسة أن الإنسان بدأ تدجين الكلاب منذ 11 ألف سنة أي نهاية العصر الجليدي الأخير.