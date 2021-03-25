ثورة الصورة في ليبيا

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ثورة الصورة في ليبيا

قبل 21 دقيقة

'سينما بديلة' تعرض نماذج روائية وتسجيلية تتمحور حول ليبيا، ضمن السلسلة التي يخصصها البرنامج عن مرور عشر سنوات على اندلاع الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية.

فيلم 'السجين والسجان' يقترب من شخصيتين على طرفي المواجهة وهما مسؤول سابق في دولة القذافي وقيادي بارز في ليبيا ما بعد الثورة. نكتشف من خلالهما الظروف المحيطة بأحد أكثر الأحداث دمويةً في التاريخ الليبي الحديث: مذبحة سجن أبو سليم. مخرج الفيلم مهنّد لمين ناقش مع رضا الماوي فكرة تحول المجني عليه إلى جاني والسجين إلى سجّان.

ننبهكم بأن الفيلم يحتوي على مشاهد قد يعتبرها البعض قاسيةً.

نلتقي أيضاً بنزيهة العريبي مخرجة فيلم 'Freedom Fields' أو 'حقول الحرية' الذي يتتبع مسيرة ثلاث نساء في فريق كرة القدم للإناث في ليبيا.

أما فيلم 'تحرير بنغازي' فهو يوثق يوميات الانتفاضة المسلحة في ليبيا بعيون وعدسة المخرج المصري أسامة الورداني. هذا العمل يُعدُّ أول فيلم تسجيلي مصري يتم إنتاجه عن الثورة في ليبيا.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).