الأكاديمي والكاتب المغربي محمد الشرقاوي: ستستمر الانتفاضات والدور على الأنظمة الملكية
الأكاديمي والكاتب المغربي محمد الشرقاوي: ستستمر الانتفاضات والدور على الأنظمة الملكية
في آخر حلقاتنا الخاصة من" بلا قيود" بمناسبة مرور 10 سنوات على ما عُرف بالربيع العربي، يتحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع د. محمد الشرقاوي الأكاديمي والكاتب المغربي عن الانتفاضات العربية المختلفة، والمشهد السياسي العام في المنطقة، فأين موقعها من التغيير؟ ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق؟
تحدث الأكاديمي عن مراحل التغيير السياسي الثلاث، فما هي؟
وما هي الأعراض الجانبية لعدم اكتمال دائرة الانتفاضات العربية وفقا لرؤية د. محمد الشرقاوي؟ وكيف ينظر للمستقبل في ظل التغيرات السياسية العالمية؟ وهل تغيرت السياسات الأمريكية؟ وما مستقبل الأنظمة العربية الحالية وخاصة الأنظمة الملكية؟
للمزيد شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من" بلا قيود" مع الأكاديمي والكاتب المغربي د. محمد الشرقاوي من خلال هذا الرابط.