الأكاديمي والكاتب المغربي محمد الشرقاوي: ستستمر الانتفاضات والدور على الأنظمة الملكية

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في آخر حلقاتنا الخاصة من" بلا قيود" بمناسبة مرور 10 سنوات على ما عُرف بالربيع العربي، يتحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع د. محمد الشرقاوي الأكاديمي والكاتب المغربي عن الانتفاضات العربية المختلفة، والمشهد السياسي العام في المنطقة، فأين موقعها من التغيير؟ ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق؟