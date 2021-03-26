محمد الشرقاوي في "بلا قيود": نحتاج لنخبة مثقفة تتجاوز الخلافات وترسم المرحلة المقبلة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

محمد الشرقاوي في "بلا قيود": نحتاج لنخبة مثقفة تتجاوز الخلافات وترسم المرحلة المقبلة

قبل ساعة واحدة

في ختام سلسلة الحلقات الخاصة بمرور 10 سنوات على ما عُرف بالربيع العربي، يتحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" الأكاديمي والكاتب المغربي د. محمد الشرقاوي عن الانتفاضات العربية. هل حققت الانتفاضات العربية أهدافها؟ وعلى من يقع اللوم في ما لم يتحقق؟

وما رأيه في النخبة المثقفة العربية؟ كيف كان دورها ؟ وما هي الفرص الحالية للتغيير؟

تطرق الشرقاوي أيضا إلى مصطلح الربيع العربي، فما اعتراضه على المصطلح؟ ومن أين جاء هذا المسمى؟