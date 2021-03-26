محمد الشرقاوي في "بلا قيود": نحتاج لنخبة مثقفة تتجاوز الخلافات وترسم المرحلة المقبلة
محمد الشرقاوي في "بلا قيود": نحتاج لنخبة مثقفة تتجاوز الخلافات وترسم المرحلة المقبلة
في ختام سلسلة الحلقات الخاصة بمرور 10 سنوات على ما عُرف بالربيع العربي، يتحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" الأكاديمي والكاتب المغربي د. محمد الشرقاوي عن الانتفاضات العربية. هل حققت الانتفاضات العربية أهدافها؟ وعلى من يقع اللوم في ما لم يتحقق؟
وما رأيه في النخبة المثقفة العربية؟ كيف كان دورها ؟ وما هي الفرص الحالية للتغيير؟
تطرق الشرقاوي أيضا إلى مصطلح الربيع العربي، فما اعتراضه على المصطلح؟ ومن أين جاء هذا المسمى؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" مع د. محمد الشرقاوي الأكاديمي والكاتب المغربي من خلال هذا الرابط.