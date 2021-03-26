مشروع يهدف إلى تقليص فترة الراحة بعد عمليات إعادة تركيب العظام المتهشمة قرب المفاصل

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مشروع يهدف إلى تقليص فترة الراحة بعد عمليات إعادة تركيب العظام المتهشمة قرب المفاصل

قبل 8 دقيقة

يتعرض الكثير من الناس للكثير من لإصابات وكسور خلال ممارسة بعض أنواع الرياضات وخلال ساعات العمل.

تجبرهم هذه الإصابات للخضوع إلى عمليات جراحية تتطلب فترة راحة طويلة بعد ذلك.

نتعرف مع أنيس القديحي على مشروع يستخدم من خلاله العلماء نماذج ثلاثية الأبعاد لإرشاد خلال العمليات الجراحية لرفع كفاءتها وتقليص فترة الراحة المطلوبة بعد ذلك.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا