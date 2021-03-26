مركبة فضاء تصل سرعتها إلى مئات الكيلومترات في الثانية من تصميم سيدة من أصل إيراني

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مركبة فضاء تصل سرعتها إلى مئات الكيلومترات في الثانية من تصميم سيدة من أصل إيراني

قبل 10 دقيقة

في 18 من شباط/فبراير الماضي، تكللت مهمة إنزال المركبة الاستكشافية Perseverance على سطح المريخ بالنجاح بعد رحلة من الأرض دامت قرابة 7 أشهر.

باحثة أمريكية من أصل إيراني تعمل على تقليص هذه المدة مستقبلاً إلى أقل من أسبوعين.

يقابل علي أوجانة الدكتورة فاطمة إبراهيمي للتعرف أكثر عن هذا المشروع وعن إيجابياته في استكشاف الفضاء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا