ضغط العمل.. هل يدفعنا إلى تغيير الوظيفة؟

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ضغط العمل.. هل يدفعنا إلى تغيير الوظيفة؟

قبل 35 دقيقة

عادة ما نتمسك بالوظيفة طلباً للاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي وحتى الذهني. فما الذي قد يدفعنا للتخلي عن الوظيفة الحالية أو التفكير في تغيير مكان العمل أو طبيعته؟

بحسب أبحاث قامت بها شركة ميكروسوفت فإن ما يقرب من نصف الموظفين يتطلعون إلى تغيير وظائفهم هذا العام. إذ وجد مؤشر اتجاه العمل work trend index لعام 2021 ، الذي أطلقته مايكروسوفت، أن المدراء لا يتواصلون مع موظفيهم بشكل جيد.