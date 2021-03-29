ضغط العمل.. هل يدفعنا إلى تغيير الوظيفة؟
ضغط العمل.. هل يدفعنا إلى تغيير الوظيفة؟
عادة ما نتمسك بالوظيفة طلباً للاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي وحتى الذهني. فما الذي قد يدفعنا للتخلي عن الوظيفة الحالية أو التفكير في تغيير مكان العمل أو طبيعته؟
بحسب أبحاث قامت بها شركة ميكروسوفت فإن ما يقرب من نصف الموظفين يتطلعون إلى تغيير وظائفهم هذا العام. إذ وجد مؤشر اتجاه العمل work trend index لعام 2021 ، الذي أطلقته مايكروسوفت، أن المدراء لا يتواصلون مع موظفيهم بشكل جيد.
ووفقا لنتائج المؤشر فإنه رغم المستويات العالية في الإنتاجية إلا أن 54% من الموظفين يرون بأنهم يعملون فوق طاقتهم ويشعرون بالإرهاق المستمر. فهل يكون غياب ضغوط العمل محفزاً للتشبث بالوظيفة؟ .. لنتابع تقرير بسنت أكرم.