كيف ستسخدم تقنيات الأشعة تحت الحمراء لإنتاج الطاقة؟
كيف ستسخدم تقنيات الأشعة تحت الحمراء لإنتاج الطاقة؟
أنيس القديحي يطلع على تقنيات تكشف إمكانية استخدام الأشعة تحت الحمراء لإنتاج الطاقة.
كيف ستسخدم هذه التقنيات في المستقبل وما سيكون تأثيرها على البيئة؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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