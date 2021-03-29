ما هي الحلول لإنتاج الطاقة بعد نضوب النفط؟

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ما هي الحلول لإنتاج الطاقة بعد نضوب النفط؟

قبل 27 دقيقة

أشارت دراسة حديثة إلى أن المزارع الشاسعة للطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل قد تؤدي إلى احتباس حراري يصيب العالم بأكمله، والمناطق القطبية بشكل خاص.

وتؤكد الدراسة أن تلك المحطات الضخمة ستؤدي إلى ارتفاع معدل الأمطار واستعادة الغطاء النباتي في الصحراء.

ما هي الحلول لإنتاج الطاقة بعد نضوب النفط؟

علي أوجانة يعرفنا أكثر عن هذه المشكلة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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