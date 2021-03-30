هل حسّن الوباء من فرص شراء منزل في لندن؟

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هل حسّن الوباء من فرص شراء منزل في لندن؟

قبل 9 دقيقة

تغيرت أولويات العائلات في بريطانيا التي تبحث عن بيت تسكن فيه، فبيما كانت سابقاً تبحث عن شقة قريبة من مكان العمل في المدينة أصبحت الآن تفضل منزلاً واسعاً مع حديقة والسبب هو وباء كورونا الذي أجبر الناس على البقاء داخل البيوت لفترات طويلة حيث تحولت الشقق التي تخلو من مساحات اللعب والاسترخاء إلى ما يشبه السجن.

ورغم انتعاش السوق العقارية في بعض المناطق أحجم الكثيرون أيضاً عن شراء عقار في الوقت الحالي بسبب ارتفاع نسب البطالة ولأن المستقبل ليس واضحاً.

سوسن صبوح تحدثت مع خليل وهو شاب سوري مقدم على الزواج تراجع عن شراء منزل في هذه الفترة، وكذلك تحدثت مع لمى المقيمة في لندن والتي تمكنت من شراء منزل مؤخراً رغم ظروف الوباء.