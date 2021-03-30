اغتيال الحريري: 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش
اغتيال الحريري: 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش
أصدر برنامج أمريكي للمكافآت من أجل العدالة مكافاة وصلت قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود سليم عياش، وهو لبناني أدين بالسجن مدى الحياة في تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
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