كيف التقطت السينما 'الربيع العربي'؟

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كيف التقطت السينما 'الربيع العربي'؟

قبل 47 دقيقة

تختتم سينما بديلة سلسلتها حول الثورات العربية بحلقة تقدم تقييمات مختلفة لتأثير ما يعرف بالربيع العربي على السينما خلال السنوات العشر الماضية.

نرصد كيف ساهمت وفرة الصور التي سجلها المحتجون بهواتفهم المحمولة في صياغة لون سينمائي جديد على يد جيل من صناع الأفلام المُسَيَّسين.

نستعرض فيلم 'ليس للكرامة جدران' للمخرجة اليمنية سارة إسحاق الذي تابع لحظة بلحظة الأحداث الدامية ليوم 'جمعة الكرامة' في مارس/اذار 2011 في صنعاء والذي رُشح لاحقًا لجائزة الأوسكار.

موضوع رئيسي آخر هو الحرية غير المسبوقة للحوار والإبداع في ظل غياب رقابة الدولة كما يظهره فيلم 'التونسي الخارق' للمخرجة مفيدة فضيلة.

نستعرض فيلم 'حقول الحرية' للمخرجة الليبية نزيهة العريبي الذي يتساءل عن المكاسب التي حققتها النساء في ليبيا من خلال قصص لفتيات من الفريق الوطني لكرة القدم النسائي.

ومن مصر، نعرض مقاطع من فيلم 'ليلة حب' للمخرج حلمي نوح الذي يجسد حالة الحيرة والانقسام التي أصابت الكثيرين بعد تراجع الحراك الشعبي في البلاد .

نناقش كيف أصبح توثيق المأساة الإنسانية خلال العشر سنوات الأخيرة جزءاً من أدوات الحرب في سوريا. ففي مقابل الأفلام التسجيلية التي تعرض ما لحق بالمدنيين من فظائع جراء القصف والحصار، عمدت الرواية الرسمية على تقديم الدولة على أنها حامية الأقليات وخط الدفاع الأخير ضد التطرف الإسلامي من خلال أفلام روائية ذات ميزانيات ضخمة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).