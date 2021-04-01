بعد وصفه فيروس كورونا واللقاحات بـ "المؤامرة"...راغب علامة يتلقى التطعيم في الإمارات
بعد وصفه فيروس كورونا واللقاحات بـ "المؤامرة"...راغب علامة يتلقى التطعيم في الإمارات
المطرب اللبناني الشهير يعلق على الجدل المثار على وسائل التواصل بعد حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم وصفه الفيروس واللقاح بـ "المؤامرة" في تصريحات سابقة.
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