أبعاد الصورة: بودكاست يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار
أبعاد الصورة: بودكاست يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار
بودكاست نصف شهري يتناول القضايا والموضوعات التي تصدرت الأخبار بالتحليل ويبحث وراء العناوين ليحقق في الاتجاهات والقوى التي تشكل عالمنا. إعداد وتقديم سارة فياض
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أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 08:32 بتوقيت غرينتش ويعاد في 09:32 صباحاً أيام السبت و 11:32 صباحاً أيام السبت والثلاثاء والخميس.