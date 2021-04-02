أبعاد الصورة: بودكاست يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار

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أبعاد الصورة: بودكاست يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار

قبل 12 دقيقة

بودكاست نصف شهري يتناول القضايا والموضوعات التي تصدرت الأخبار بالتحليل ويبحث وراء العناوين ليحقق في الاتجاهات والقوى التي تشكل عالمنا. إعداد وتقديم سارة فياض

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