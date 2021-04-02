نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب يتحدث عن أزمة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

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نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب يتحدث عن أزمة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

قبل 14 دقيقة

تحدث ضيف هذا الأسبوع من "بلا قيود" منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب عن الخلاف بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ما الذي يعنيه هذا الخلاف وما تداعياته على لبنان في وقت تتفاقم فيه أزماته السياسية والاقتصادية؟

وماذا عن الثلث المعطل الذي كشف الحريري أن الرئيس يحاول ضمانه في التشكيلة الحكومية ونفي عون ذلك؟ وأين الفاصل بين سلطات الرجلين ومسؤولياتهما في رأي القيادي بحزب التيار الوطني الحر منصور فاضل؟ وعلى من تقع المسؤولية السياسية لحل الأزمات اللبنانية والمضي قدمًا؟