ما موقف التيار الوطني الحر من عقوبات واشنطن على رئيسه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما موقف التيار الوطني الحر من عقوبات واشنطن على رئيسه؟

قبل 14 دقيقة

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية، فما فرص الخروج من تلك الأزمة وعلى من تقع المسؤولية؟

وما موقف حزب التيار الوطني الحر من فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس الحزب جبران باسيل بتهمة "الفساد" و"دعم حزب الله"؟

وما رأي منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب فيما يقوله البعض من أن التيار يخشى خوض معركة نيابية جديدة خوفًا من النتيجة؟