أبعاد الصورة: كيف تتحقق العدالة لضحايا التعذيب في سورية؟

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أبعاد الصورة: كيف تتحقق العدالة لضحايا التعذيب في سورية؟

قبل 9 دقيقة

تحذير: تتضمن الحلقة وصفاً لمشاهد قد يجدها البعض صادمة

في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نفتح ملف الاعتقال والتعذيب في سورية خلال عشر سنوات من بدء الانتفاضة الشعبية. نتحدث إلى ناجيات من الاعتقال، وإلى ذوي ضحايا، ونتعرف على السبل التي يسلكها السوريون لتحقيق العدالة ومحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان في سورية.

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

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