صيدلية آلية تساعد الطاقم الطبي في عملية صرف الدواء خلال أزمة كوفيد
صيدلية آلية تساعد الطاقم الطبي في عملية صرف الدواء خلال أزمة كوفيد
في دبي، إحدى المستشفيات بدأت باستخدام الروبوتات لصرف الدواء بشكل آلي.
يقول مصممو هذه التقنية إنها أسرع وأكثر فعالية من الصيدليات التقليدية وقد تحدث فرقاً ملحوظاً في خدمة الناس.
نسيم رمضان يطلعنا على طريقة استخدامها والدور التي ستلعبه في المستقبل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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