تقنية توفر حلاً لشح الصفائح الدموية من خلال إنتاج صفائح دم اصطناعية
تقنية توفر حلاً لشح الصفائح الدموية من خلال إنتاج صفائح دم اصطناعية
أنيس القديحي يعرفنا على تقنية يابانية لإنتاج صفائح دم اصطناعية كبديل للصفائح التي يحصل عليها القطاع الطبي حالياً من المتبرعين.
تعتمد التقنية الجديدة استخدام خلايا iPS وهي الخلايا الجذعية التي يتم انتاجها من خلايا الجسم العادية.
توفر هذه التقنية حلاً لشح الصفائح الدموية نتيجة لقصر الفترة التي يمكن أن يحتفظ بها بعد التبرع بالدم.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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