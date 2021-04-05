تقنية جديدة قد يكون لها تطبيقات مختلفة في مجالات الطب والرياضة وغيرها من خلال الأوشام

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تقنية جديدة قد يكون لها تطبيقات مختلفة في مجالات الطب والرياضة وغيرها من خلال الأوشام

قبل 14 دقيقة

طور فريق بحث بريطاني إيطالي طريقة مستحدثة لدمج مكونات إلكترونية في الأوشام، بحيث تكون باعثة للضوء.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار ستكون له تطبيقات مختلفة في مجالات الطب والرياضة وغيرها، وقد تكون خطوة أولى نحو إدماج مكونات إلكترونية في الجلد لتعويض أجهزة حالية كالهاتف مثلاً.

علي أوجانة يعرفنا أكثر عن هذا المشروع.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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