5 خرافات عن لقاحات كوفيد-19: هل تحتوي اللقاحات على لحم خنزير؟
5 خرافات عن لقاحات كوفيد-19: هل تحتوي اللقاحات على لحم خنزير؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الإشاعات المضللة والمزيفة حول لقاحات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.
تناولت هذه الإشاعات مواضيع متعددة من بينها بيل غيتس ولحم الخنزير.
فما هي أبرز الخرافات التي تداولها الناس على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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