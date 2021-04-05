ما حدود الخيال في الأعمال الدرامية التاريخية؟
ما حدود الخيال في الأعمال الدرامية التاريخية؟
تلقى الدراما التاريخية إقبالاً في رمضان وجدلاً أحياناً بفعل تناولها أحداثاً تاريخية يرى البعض أنها تتطلب تدقيقاً خاصاً. وتعتمد الأعمال التاريخية على عدد من العناصر لنقل الصورة الزمنية والموضوعية للقصة من ملابس وديكور وهيئة الممثلين بالإضافة إلى اعتمادها على حبكة السيناريو ونصوص الحوار لعكس مجريات القصة التاريخية بأسلوب عصري. وكثيراً ما يلجأ الكتاب والمخرجون إلى الابتكار عند إنتاج هذه العناصر لإضفاء التشويق والمتعة وشد اهتمام المشاهد.
فما هي مساحة الخيال التي يمكن لصانعي الأعمال التاريخية أن يتمسكوا بها في الأعمال التاريخية؟ الإجابة في تقرير أمنية الخياط..