ما حدود الخيال في الأعمال الدرامية التاريخية؟

قبل 44 دقيقة

تلقى الدراما التاريخية إقبالاً في رمضان وجدلاً أحياناً بفعل تناولها أحداثاً تاريخية يرى البعض أنها تتطلب تدقيقاً خاصاً. وتعتمد الأعمال التاريخية على عدد من العناصر لنقل الصورة الزمنية والموضوعية للقصة من ملابس وديكور وهيئة الممثلين بالإضافة إلى اعتمادها على حبكة السيناريو ونصوص الحوار لعكس مجريات القصة التاريخية بأسلوب عصري. وكثيراً ما يلجأ الكتاب والمخرجون إلى الابتكار عند إنتاج هذه العناصر لإضفاء التشويق والمتعة وشد اهتمام المشاهد.