أبعاد الصورة: كيف بدأ النزاع على الصحراء الغربية؟

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أبعاد الصورة: كيف بدأ النزاع على الصحراء الغربية؟

قبل 52 دقيقة

في هذه الحلقة الخاصة من #أبعادـالصورة نتتبع تاريخ وجذور النزاع على الصحراء الغربية كما رأته كل من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إضافة إلى الجزائر وموريتانيا ونستشرف مآلات النزاع في ضوء التطورات التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة من عام ٢٠٢٠.

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

للاستماع إلى جميع حلقات "أبعاد الصورة" اضغط/ي على اللينك المناسب لك واشترك/ي في البودكاست:

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أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 08:32 بتوقيت ‏غرينتش ويعاد في 09:32 صباحاً أيام السبت و 11:32 صباحاً أيام السبت والثلاثاء والخميس.