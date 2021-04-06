وظيفة أو مشروع خاص؟

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وظيفة أو مشروع خاص؟

6 أبريل/ نيسان 2021، 16:02 GMT

على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سببها وباء كورونا والتي أدت إلى فقدان كثيرين لوظائفهم، تشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشباب الذين بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة.

فقد أصدرت هيئة Innovate UK، وهي مؤسسة معنية بتسريع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، تقريراً أشار إلى أن عدد المشاريع الخاصة تضاعف في بريطانيا خلال العقد الأخير مع زيادة ملحوظة منذ عام 2019 خاصة في مجالات الرعاية الصحية والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية.