وظيفة أو مشروع خاص؟
وظيفة أو مشروع خاص؟
على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سببها وباء كورونا والتي أدت إلى فقدان كثيرين لوظائفهم، تشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشباب الذين بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة.
فقد أصدرت هيئة Innovate UK، وهي مؤسسة معنية بتسريع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، تقريراً أشار إلى أن عدد المشاريع الخاصة تضاعف في بريطانيا خلال العقد الأخير مع زيادة ملحوظة منذ عام 2019 خاصة في مجالات الرعاية الصحية والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية.
وفي العالم العربي أيضاً بدأ التوجه نحو المشاريع الخاصة والناشئة يلقى اهتماماً من الحكومات ومن الشباب. حاتم قناوي تحدث مع عدد من أصحاب المشاريع الخاصة ورصد أبرز التحديات التي تواجههم.