مبادرات شبابية لنشر الثقافة العربية حول العالم

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مبادرات شبابية لنشر الثقافة العربية حول العالم

قبل 9 دقيقة

انتشرت الثقافة العربية عبر التاريخ في مجتمعات وبلدان من خارج مناطق انتشار الدين الإسلامي متضمّنة العديد من الخصائص الجماليّة المميزة التي تواجه عموماً تحديات عديدة في الزمن المعاصر، بدأت مع العولمة وتستكمل اليوم مع جائحة كورونا التي أوقفت معظم الأنشطة الثقافية حول العالم.

ما هي أهمية انتشار الثقافات المختلفة وتمازجها؟ وما هي العوامل التي تقود إلى النجاح أم الفشل في عملية التعرّف والتأثر على الثقافة العربية؟

نتعرف خلال حلقة إكسترا على بعض المراكز الثقافية والمبادرات الشبابية في الغرب والتي أحدثت فرقا وتغييرا ما في عقول ونفوس متابعيها من الأوروبيين وغيرهم.

نستضيف عبر اتصال فيديو من لندن أماني حسن، مديرة البرامج في المركز العربي البريطاني لنتعرّف على الفعاليات والأنشطة الثقافيّة التي يقوم بها المركز خصوصاً للفئات الشبابيّة، والمبادرات الإبداعية التي يقومون بها في زمن جائحة كورونا.

نستضيف دينا خطيب من الإمارات العربية المتحدة و أولي كامرون من المملكة المتحدة، وهما مشاركان في برنامج Making Marks واللذان تعاونا معاً على تطوير المشروع الفني الثقافي على الرغم تواجدهما على مسافة فاصلة تبلغ 5597 ألف كيلومتر.

تذهب كاميرا البرنامج إلى بلجيكا من خلال تقرير مصوّر لنتعرّف على ملتقى ثقافي عربي آخر تحت مسمى "La Grange" وهو نتاج مبادرة فردية أطلقها فراس دبوسي، الباحث في العلوم السياسيّة الذي وصل إلى بلجيكا في عام 2013 ليكمل دراسته الجامعيّة لكن انتهى به المطاف كلاجئ.

كما نستعرض قصة من كندا حول سلسلة رسوم متحركة باللغة الفرنسية تروي كيف أجبرت الحرب السورية طفلة تدعى دنيا وعائلتها على مغادرة مدينة حلب للبحث عن ملاذ آمن في الجهة الأخرى من العالم.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.