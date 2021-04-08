هل يمكن أن يحل استخدام الدراجة النارية في التنقل أزمة الازدحام المروري في السودان؟

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هل يمكن أن يحل استخدام الدراجة النارية في التنقل أزمة الازدحام المروري في السودان؟

قبل 19 دقيقة

تتكرر الشكاوى في فرنسا من الضجيج الذي تحدثه الدراجات النارية خاصة مع اقتراب الصيف، وهو ما يفسر عدد المخالفات المرتفع المسجل على أصحابها حيث يبلغ حوالي عشرين ألف مخالفة سنويا.

لكن يبدو أن الأمر مختلف في السودان حيث ظهرت محاولات لإحياء استخدام الدراجة النارية كوسيلة تنقل للتخلص من أزمة الازدحام المروري الخانقة.

من بين المحاولات تطبيق سكوترScooter الذي أطلقته مجموعة من الشباب.