الأفلام القصيرة تتربع على عرشها في فرنسا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الأفلام القصيرة تتربع على عرشها في فرنسا

قبل 34 دقيقة

سينما بديلة تتابع نسخة عام 2021 من مهرجان 'كليرمون فيران' في فرنسا، أحد أهم المهرجانات المعنية بالأفلام القصيرة في العالم والذي كان نقطة انطلاق عدد من المخرجين العرب المعروفين. وبسبب وباء الكورونا المتابعة ستكون طبعاً عن بعد!

عرض المهرجان أفلاماً من كافة أنحاء المنطقة العربية، منها فيلم 'بيت لحم' للمخرج الفلسطيني حنضل إبراهيم، و'تسلل واضح' للمخرج التونسي سامي التليلي وفيلم 'لا داعي للفزع' للمخرج اللبناني وسام شرف و'توك توك' للمصري محمد خضر، و'الانطلاقة' للمغربي سعيد حميش بلعربي.

حصل على جائزة النقاد الخاصة لأفضل عمل، فيلم 'الأشجار' للمخرج رمزي باشور الذي تحدث إلى سينما بديلة عن خلفية صنع الفيلم.

التقينا أيضا بالمخرج سامح علاء الذي حدثنا عن فيلمه 'ستاشر' الذي عرض في المهرجان وسبق أن فاز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي.

المخرجة سوزانا الميرغني حدثتنا عن فيلمها 'السِّت' الذي تدور أحدثه في قرية لزراعة القطن في السودان، كما نسترجع فيلما مهما عرض في آخر دورة لمهرجان كليرمون فيران عام 2020 قيل أن يجتاح وباءُ الكورونا عالمَنا وهو 'حنة ورد'، أولُ أعمال المخرج المصري مراد مصطفى والذي يتتبع جلسة إعدادٍ لعرس شعبي لتتحول في النهاية إلى حدث مأساوي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).