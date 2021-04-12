أهداف وعادات نرغب بتطبيقها في رمضان... فهل ننجح؟
أهداف وعادات نرغب بتطبيقها في رمضان... فهل ننجح؟
يستغل الكثيرون شهر رمضان للتخلص من عادات سيئة، فإذا كنتم من هؤلاء وقررتم الاستعانة بهذا الشهر للتوقف عن التدخين مثلاً أو تغيير النظام الغذائي، فاعلموا أن الإيمان بالقرار وأهميته في تغيير حياتكم هو سر النجاح بتنفيذه، وهو ما أكدته دراسة أسترالية حديثة قال باحثوها إن القرار الحماسي لا يعمّر وسريعاً ما يتراجع عنه صاحبه.
يوسف هو شاب مغربي يعيش في لندن قرر أن يتخلى في رمضان عن عادة التدخين، بسمة كراشة تحدثت إليه وسألته لماذا اختار رمضان تحديداً لاتخاذ مثل هذا القرار؟
ولكن هل هناك عوامل يمكن أن تساعد في تغيير العادات المضرة؟ لنستمع إلى رأي الدكتورة ندى رزق الله المحللة والمعالجة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق حول الموضوع.