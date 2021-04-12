أهداف وعادات نرغب بتطبيقها في رمضان... فهل ننجح؟

قبل 19 دقيقة

يستغل الكثيرون شهر رمضان للتخلص من عادات سيئة، فإذا كنتم من هؤلاء وقررتم الاستعانة بهذا الشهر للتوقف عن التدخين مثلاً أو تغيير النظام الغذائي، فاعلموا أن الإيمان بالقرار وأهميته في تغيير حياتكم هو سر النجاح بتنفيذه، وهو ما أكدته دراسة أسترالية حديثة قال باحثوها إن القرار الحماسي لا يعمّر وسريعاً ما يتراجع عنه صاحبه.