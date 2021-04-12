ماذا يقصد الكاتب الليبي بأن "المرأة إغواء"؟

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ماذا يقصد الكاتب الليبي بأن "المرأة إغواء"؟

قبل 41 دقيقة

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، المؤلف والروائي الليبي إبراهيم الكوني، عن شغفه بالصحراء ومكوناتها ومدلولاتها لديه.

كما تحدث عن اهتمامه بالميثولوجيا والتناول الوجودي بشكل عام.

فما الذي يعنيه الكاتب والروائي الليبي بأننا "نحيا في زمن الميثولوجية"؟ وكيف "يتحرر من الواقع الحرفي والزمني" بكتاباته؟ وماذا يقصد بأن "الحرية بعد ميثولوجي"؟

ومن أين يستقي الأديب والروائي إبراهيم الكوني إلهامه الإبداعي؟ وإلى أي مدرسة أدبية ينتمي؟ وما علاقة الإبداع بالدين، في رأيه؟ وما نوع الأسئلة التي يطرحها ويجيب عليها الأديب من خلال رواياته؟

وكيف يتناول المرأة في كتاباته؟ وهل يختلف موقفه من المرأة في الرواية عن الحقيقة؟