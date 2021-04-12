كيف تحمي هاتفك الذكي من الهجمات الإلكترونية الخبيثة؟

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كيف تحمي هاتفك الذكي من الهجمات الإلكترونية الخبيثة؟

قبل ساعة واحدة

صنف تقرير شركة كاسبرسكي لسنة 2000 مستخدمي الإنترنت في عدد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط ضمن الأكثر عرضة للهجمات عبر الإنترنت، خصوصاً على الأجهزة النقالة.

فقد جاءت الجزائر في المرتبة الثانية عالمياً بعد إيران، والمغرب في المرتبة الرابعة، والسعودية في المرتبة السادسة، من حيث نسبة المستخدمين الذين تعرضت أجهزتهم النقالة لهجمات بالبرمجيات الخبيثة.

هل تقوم بما يجب لحماية هاتفك من الهجمات الخبيثة؟

علي أوجانة يتحدث مع عدد من الخبراء في الأمن السيبراني للتعرف أكثر عن ما يمكننا فعله لتفادي هجمات البرمجيات الخبيثة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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