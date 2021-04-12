كيف يمكن للإنسان الآلي أن يكون حكماً في النقاش بين البشر؟

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كيف يمكن للإنسان الآلي أن يكون حكماً في النقاش بين البشر؟

قبل ساعة واحدة

أنيس القديحي يعرفنا على مشروع علمي لدراسة قدرة الإنسان الآلي على خلق توازن في النقاش في أي مجموعة بشرية ليشارك جميع أفراد المجموعة بشكل شبه متساوٍ.

يقوم الإنسان الآلي باختيار الشخص الذي ينظر إليه خلال النقاش لتغيير المتحدث المسيطر على إعطاء الآخرين فرصة للحديث وتشجيع الصامتين على المشاركة بشكل متساو مع الآخرين.

الطريقة تبدو بسيطة حيث يقوم الإنسان الآلي بنقل نظراته بين المشاركين في النقاش، فإذا تحدث شخص بشكل طويل ينقل الإنسان الآلي نظره إلى الشخص الآخر ثم ينظر إلى المتحدث بين الفينة والأخرى وهذا كما يبدو يشجع المتحدث على إعطاء الآخرين فرصة للمشاركة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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