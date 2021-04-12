تطبيق يقدم حلاً فعالاً للمزارعين في تربية الأبقار
تطبيق يقدم حلاً فعالاً للمزارعين في تربية الأبقار
من تونس، نتعرف على تطبيق "مومي" الذي تم تطويره من قبل مجموعة من المبتكرين لمساعدة المزارعين في مراقبة الأبقار.
يقدم التطبيق حلاً فعالاً للمزارعين عبر تنظيم مواعيد التلقيح والحمل وغيرها من الأمور المتعلقة بتربية الأبقار.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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