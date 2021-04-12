تطبيق يقدم حلاً فعالاً للمزارعين في تربية الأبقار

قبل ساعة واحدة

من تونس، نتعرف على تطبيق "مومي" الذي تم تطويره من قبل مجموعة من المبتكرين لمساعدة المزارعين في مراقبة الأبقار.