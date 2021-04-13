صلاة التراويح للحاصلين على التطعيم فقط في السعودية، ومدفع الإفطار يعود في مصر

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صلاة التراويح للحاصلين على التطعيم فقط في السعودية، ومدفع الإفطار يعود في مصر

قبل ساعة واحدة

السلطات السعودية تسمح للحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا فقط بأداء صلاة التراويح، والمغرب يقرر حظرها بسبب الوباء، وصوت مدفع الإفطار يعود في مصر بعد ثلاثين عاما من الغياب.

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